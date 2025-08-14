Трамп оценил вероятность неудачи на встрече с Путиным и анонсировал санкции
Президент США Дональд Трамп оценил в 25% вероятность того, что его предстоящая встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске закончится неудачно. По его словам, если переговоры провалятся, то Вашингтон введет новые антироссийские санкции, сообщает РИА Новости.
Трамп также не подтвердил, что проведет совместную пресс-конференцию с Путиным после саммита, но отметил, что это «было бы неплохо». По словам американского президента, он намерен пообщаться с журналистами, но не знает, подключится ли Путин к этому мероприятию.
«Мы об этом даже не говорили. Думаю, было бы неплохо сначала сделать совместную [пресс-конференцию], а потом отдельно. Что-то в этом роде», — сказал хозяин Белого дома.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в штате Аляска в пятницу, 15 августа. Президенты обсудят урегулирование конфликта на Украине, заявляли в Белом доме и Кремле.