Трамп оценил вероятность неудачи на встрече с Путиным и анонсировал санкции

Трамп введет санкции против России в случае неудачи на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп оценил в 25% вероятность того, что его предстоящая встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске закончится неудачно. По его словам, если переговоры провалятся, то Вашингтон введет новые антироссийские санкции, сообщает РИА Новости .

Трамп также не подтвердил, что проведет совместную пресс-конференцию с Путиным после саммита, но отметил, что это «было бы неплохо». По словам американского президента, он намерен пообщаться с журналистами, но не знает, подключится ли Путин к этому мероприятию.

«Мы об этом даже не говорили. Думаю, было бы неплохо сначала сделать совместную [пресс-конференцию], а потом отдельно. Что-то в этом роде», — сказал хозяин Белого дома.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в штате Аляска в пятницу, 15 августа. Президенты обсудят урегулирование конфликта на Украине, заявляли в Белом доме и Кремле.