Путин заявил, что США и Россия могли бы договориться по сокращению вооружений

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Соединенные Штаты могли бы договориться по сокращению вооружений на 50%, сообщает РИА Новости .

По его словам, КНР могла бы присоединиться к этому предложению.

«Мне кажется, что идея хорошая: соединенные Штаты сократили бы на 50% и мы сократили бы на 50%, а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет», — сказал он журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о предложении США в адрес России и КНР сократить оборонные бюджеты в два раза.

21 февраля в Кремле заявляли, что Путин и Си могут обсудить российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что разговора глав России и Китая «стоит ожидать».

Переговоры Россия — США прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Делегаты обсуждали двусторонние отношения и урегулирование кризиса на Украине.