Путин заявил, что Россия не начинала боевые действия на Украине

Москва не инициировала боевых действий на Украине, они начались после госпереворота, заявил российский президент Владимир Путин.

«Не мы были авторами и инициаторами начала боевых действий. Они начались после государственного переворота на Украине в 2014 году», — сказал глава государства на встрече с моряками АПЛ «Архангельск».

Путин также отметил, что на Украине сейчас большое влияние имеют неонацисты, которые пользуются нелегитимность власти в Киеве.

Российский лидер также заявил, что ВС РФ «добьют» ВСУ, так как имеют преимущество на поле боя.