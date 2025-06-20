Путин высказался о задаче «забрать Сумы»

У России нет «задачи забрать Сумы», но такое развитие событий не исключено, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2025. Он добавил, что глубина формируемой войсками буферной зоны в Сумской области составляет 10-12 километров, сообщает «Коммерсант» .

«У нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», — заявил верховный главнокомандующий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Вместе с тем Путин сказал, что Россия не добивается капитуляции от Украины, но настаивает на признании ситуации, сложившейся «на земле».

Президент уверен, что русские и украинцы — это один народ. В этом смысле, по словам Путина, «вся Украина наша».