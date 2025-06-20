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Путин: русские и украинцы — один народ, в этом смысле вся Украина наша

Русские и украинцы — это один народ, считает президент России Владимир Путин. Он добавил, что «в этом смысле вся Украина наша», сообщает «Коммерсант» .

«Я считаю русский и украинский народ одним народом. На самом деле, в этом смысле вся Украина наша», — заявил глава Российской Федерации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Путин добавил, что Россия не добивается капитуляции со стороны Украины. По его словам, Москва настаивает на признании реальной ситуации, которая сложилась «на земле».

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.