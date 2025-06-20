сегодня в 18:32

Путин: мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины

Россия не добивается капитуляции со стороны Украины в рамках конфликта, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в пятницу выступает на пленарной сессии Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Ее модератором стал журналист, генеральный директор, ведущий телеканала Sky News Arabia Надим Дауд Котейш.

«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины, мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — сказал Путин.

Он также отметил, что ситуации в зоне ближневосточного конфликта и на Украине принципиально различаются.