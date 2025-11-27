Путин высказался о теме мигрантов в России

Интеграция приезжих должна проходить без ущерба для россиян, заявил президент России Владимир Путин в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич. Глава государства отметил, что тема миграции не должна вызывать социального раздражения у коренного населения страны, пишет РИА Новости .

Президент обозначил ключевые гуманитарные аспекты миграционного вопроса.

«Здесь нужно так, чтобы и у наших граждан все было в порядке, у граждан Российской Федерации, чтобы не вызывало раздражение все, что происходит вокруг этой темы», — подчеркнул Путин.

По его словам, успешная интеграция требует обоюдной готовности — и иностранцев, и коренных жителей. Президент привел в пример граждан Кыргызстана, которые планируют работать в России. Они, по мнению главы государства, должны быть заранее готовы «к тому, чтобы жить в российской среде, пользоваться социальными гарантиями и так далее».

Ранее Владимир Путин заявлял, что России нужны трудовые мигранты, но они должны быть законопослушными.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.