Путин высказался о теме мигрантов в России
Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори
Интеграция приезжих должна проходить без ущерба для россиян, заявил президент России Владимир Путин в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич. Глава государства отметил, что тема миграции не должна вызывать социального раздражения у коренного населения страны, пишет РИА Новости.
Президент обозначил ключевые гуманитарные аспекты миграционного вопроса.
«Здесь нужно так, чтобы и у наших граждан все было в порядке, у граждан Российской Федерации, чтобы не вызывало раздражение все, что происходит вокруг этой темы», — подчеркнул Путин.
По его словам, успешная интеграция требует обоюдной готовности — и иностранцев, и коренных жителей. Президент привел в пример граждан Кыргызстана, которые планируют работать в России. Они, по мнению главы государства, должны быть заранее готовы «к тому, чтобы жить в российской среде, пользоваться социальными гарантиями и так далее».
Ранее Владимир Путин заявлял, что России нужны трудовые мигранты, но они должны быть законопослушными.
