Путин: усилия РФ и добрая воля ХАМАС стали причиной освобождения Труфанова

Во время беседы с руководителем Федерации еврейских общин Александром Бородой и главным раввином России Берлом Лазаром президент Владимир Путин отметил важную роль двух факторов в деле освобождения гражданина РФ Александра Труфанова из плена в секторе Газа, сообщает РЕН ТВ .

По словам российского лидера, этому способствовали как конструктивная позиция движения ХАМАС, так и последовательный внешнеполитический курс России в ближневосточном регионе.

«Это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике РФ по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны многих партнеров в регионе, и благодаря доброй воле со стороны ХАМАС», — сказал он.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС освободило еще троих заложников, в числе которых оказался россиянин Александр Труфанов. До этого Путин приказал сделать все возможное, чтобы освободить и вернуть на родину гражданина России.