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Путин: Украина несколько раз пыталась взорвать газопровод в Черном море

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств заявил, что Москва вынужденно охраняет газопровод на дне Черного моря, так как Украина пытается его взорвать, пишет РИА Новости .

«Россия несколько раз фиксировала попытки киевского режима нанести удар по этим трубопроводным системам», — отметил Путин.

Глава государства напомнил иностранным представителям, что конфликт на Украине начался с переворота во власти. При этом подчеркнул, что Запад постоянно об этом забывает и винит во всем Россию.

Ранее Минобороны России сообщало, что в акватории Черного моря ВМФ РФ неоднократно уничтожал безэкипажные катера. Вражеские объекты направлялись в сторону Крыма.