Путин: Украина несколько раз пыталась взорвать газопровод в Черном море
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств заявил, что Москва вынужденно охраняет газопровод на дне Черного моря, так как Украина пытается его взорвать, пишет РИА Новости.
«Россия несколько раз фиксировала попытки киевского режима нанести удар по этим трубопроводным системам», — отметил Путин.
Глава государства напомнил иностранным представителям, что конфликт на Украине начался с переворота во власти. При этом подчеркнул, что Запад постоянно об этом забывает и винит во всем Россию.
Ранее Минобороны России сообщало, что в акватории Черного моря ВМФ РФ неоднократно уничтожал безэкипажные катера. Вражеские объекты направлялись в сторону Крыма.