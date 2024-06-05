Путин: война на Украине началась с антиконституционного госпереворота
Президент России Владимир Путин в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретился с главами зарубежных информационных агентств, где заявил, что война на Украине началась с антиконституционного государственного переворота, сообщает пресс-служба Кремля.
«Разве Россия виновата в этом госперевороте? Нет! А разве забыли те, кто сегодня пытается обвинять Россию, что министры иностранных дел Польши, Германии и Франции приехали в Киев и поставили свои подписи под документом о регулировании внутриполитического кризиса, как гаранты того, что кризис должен быть завершен мирным конституционным путем», — подчеркнул Путин.
Глава России отметил, что про этот факт в Европе предпочитают не вспоминать.
Ранее Кремль сообщил, что на встрече с главами международных информагентств будут представители и из недружественных стран.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они тоже должны получить информацию из первых рук.