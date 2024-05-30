Четыре безэкипажных катера Украины подорвали в Черном море

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МО заявило об уничтожении 4 украинских БЭКов в Черном море

Российские войска уничтожили четыре украинских безэкипажных катера (БЭК) на северо-западе Черного моря. БЭКи противника атаковали силы Черноморского флота, сообщает «Крым 24» со ссылкой на Минобороны России.

Утром четверга оборонное ведомство также отчитывалось об уничтожении восьми украинских БПЛА над акваторией Черного моря.

Все вражеские беспилотники сбивали в течение минувшей ночи.

Кроме того, в ночное время средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ уничтожили восемь дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Ракеты перехватывали над черноморской акваторией, докладывали в министерстве обороны.