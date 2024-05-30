8 ракет ATACMS и 8 дронов уничтожили над Азовским и Черным морями ночью

Прошлой ночью в России ликвидировали восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, восемь украинских беспилотников самолетного типа и два безэкипажных катера, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Их ликвидировали с помощью дежурных средств систем противовоздушной обороны (ПВО).

Восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря, также восемь дронов были перехвачены над Черным морем около Крыма. Два безэкипажных катера ликвидировали в Черном море, они направлялись к полуострову.

Таким образом, ВС РФ пресекли попытки Украины совершить террористические атаки по объектам на территории страны.