8 ракет ATACMS и 8 дронов уничтожили над Азовским и Черным морями ночью
Прошлой ночью в России ликвидировали восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, восемь украинских беспилотников самолетного типа и два безэкипажных катера, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Их ликвидировали с помощью дежурных средств систем противовоздушной обороны (ПВО).
Восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря, также восемь дронов были перехвачены над Черным морем около Крыма. Два безэкипажных катера ликвидировали в Черном море, они направлялись к полуострову.
Таким образом, ВС РФ пресекли попытки Украины совершить террористические атаки по объектам на территории страны.