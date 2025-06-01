Путин созвонился с премьер-министром Армении Пашиняном

сегодня в 13:16

Российский президент Владимир Путин 1 июня позвонил премьер-министру Республики Армении Николу Пашиняну и поздравил его с юбилеем, сообщает Кремль .

1 июня Николу Пашиняну исполнилось 50 лет, в юбилейный день рождения он получил личные поздравления от российского лидера.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Никола Пашиняна с 50-летним юбилеем», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Во время телефонных переговоров стороны также затронули некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки и договорились укреплять отношения между странами и дальше.

Ранее Путин и Пашинян встречались на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые проводились в Москве. На Парад Победы приезжали лидеры более 20 стран.