Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом подняли тему запугивания мировых лидеров, которые посетили Москву на 9 Мая. Российский лидер отметил, что это пытались сделать те, кто чествует нацистов, сообщает ТАСС .

Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что Путин не просто так рассказал об этом Трампу. Киев напрямую угрожал мировым лидерам, приехавшим в Москву отпраздновать годовщину Великой Победы. Ушаков напомнил и о массированной атаке БПЛА незадолго до праздничных мероприятий.

«Было подчеркнуто, что авторами этих запугиваний были те, кто чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские воззрения», — заявил Ушаков.

Он также отметил, что эта тема достаточно подробно обсуждалась президентами во время двухчасового телефонного разговора, который состоялся 19 мая. Это был третий по счету контакт двух лидеров после прихода к власти администрации Трампа.

Также во время разговора стороны обсудили боевое братство СССР и США во времена Второй мировой войны. Трамп с сожалением отметил, что по странному стечению обстоятельств страны, которые проявили боевое братство в тяжелые времена, в настоящем не только не вместе, но и далеки друг от друга. При этом президент США помнит, какой ценой СССР досталась Великая Победа.