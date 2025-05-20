Путин и Трамп обсудили боевое братство СССР и США во Вторую мировую войну

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп в том числе обсудили боевое братство СССР и США во времена Второй мировой войны, пишет РИА Новости .

По словам Ушакова, Трамп с сожалением отметил, что по странному стечению обстоятельств страны, которые проявили боевое братство в тяжелые времена, в настоящем не только не вместе, но и далеки друг от друга. При этом Трамп помнит, какой ценой СССР досталась Великая Победа.

«Трамп поделился, что когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех», — рассказал Ушаков.

Путин и Трамп созвонились во второй половине дня 19 мая. Лидеры двух стран общались более двух часов, после чего вышли к журналистам и рассказали, как прошли переговоры. И Путин, и Трамп положительно оценили беседу. За время общения они успели поговорить в том числе о прекращении огня в украинском конфликте. Трамп заявил, что в переговорах с Россией об Украине достигнут прогресс.