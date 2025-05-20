Ушаков: Путин рассказал Трампу об угрозах терактов в районе Кремля перед 9 Мая

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом рассказал, что в районе Кремля и Красной Площади в преддверии празднования Дня Победы были предотвращены угрозы терактов. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости .

Путин во время беседы с Трампом подчеркнул важность 80-летия Великой Победы. Президент напомнил, что Россия объявляла праздничное перемирие.

Глава государства рассказал американскому президенту, что ВСУ пытались атаковать Москву с применением беспилотников в ночь с 6 на 7 мая. В это время Украина выпустила по России 524 дрона, большая часть летела на Москву. Практически все беспилотники противника были ликвидированы.

«Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади», — пересказал Ушаков слова Путина.

По его словам, Путин не случайно рассказал о действиях ВСУ, которые были совершены перед 9 Мая, ведь Киев «напрямую угрожал зарубежным участникам праздничных мероприятий», пытаясь их запугать, чтобы они не приехали в Москву.

Разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая. Лидеры обсудили урегулирование конфликта на Украине. По итогам беседы Путин сообщил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной.