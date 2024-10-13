Путин: Россия устранит разрушения в новых и приграничных регионах

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия восстановит и отстроит все, что было разрушено в новых и приграничных регионах, пишет РИА Новости .

В своем обращении к аграриям по случаю их профессионального праздника президент России добавил, что в приоритетном порядке будет продолжаться помощь местным сельхозпроизводителям.

Он также отметил, что будут создаваться условия для реализации огромного аграрного потенциала исторических территорий, воссоединившихся с РФ.

Ранее сообщалось, что в этом году подмосковные фермеры засадили овсом 4,3 тысячи га полей, из них 705 га в Лотошино, 491 га в Воскресенске, 480 га в Сергиевом Посаде и 455 га в Дмитрове. Общий валовый сбор составляет 9,5 тысяч тонн.