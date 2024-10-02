Подмосковные аграрии собрали более 9,5 тыс тонн овса

В этом году подмосковные фермеры засадили овсом 4,3 тысячи га полей, из них 705 га в Лотошино, 491 га в Воскресенске, 480 га в Сергиевом Посаде и 455 га в Дмитрове. Общий валовый сбор составляет 9,5 тысяч тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что округом-лидером по сбору данного вида зерновых культур является Воскресенск. На сегодняшний день аграрии муниципалитета намолотили 1,3 тысячи тонн овса. На полях ООО «Евсеевское» валовый тонн сбора составил 1,1 тысячи тонн, крестьянское (фермерское) хозяйство Кузнецовых собрало 109 тонн зерна с 60 га, а предприятие ООО «СХП «Наш Аграрий» убрало 25 га полей, с которых собрано 46 тонн.

Собранный овес отправляется на перерабатывающие предприятия региона, которые производят крупы и хлопья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предложить доходчивый механизм приобретения жилья специалистами в сельском хозяйстве.

«Тема сельхозипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — подчеркнул Воробьев.