Путин: Россия предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не воевать

Президент России Владимир Путин заявил, что страна предлагала Украине вывести ВСУ из Донбасса, тогда не было бы никакого военного противостояния, но киевские власти предпочли воевать, сообщает ТАСС .

«Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость — выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались», — сказал глава государства в интервью телеканалу India Today.

Лидер страны напомнил, что РФ 8 лет не признавала ДНР и ЛНР. Эти республики провозгласили независимость, а Россия старалась наладить взаимоотношения между Украиной и этими территориями.

Потом, по словам президента, Москва поняла, что наладить отношения Киева, Донецка и Луганска невозможно, что республики просто уничтожают, поэтому РФ признала Донбасс, причем в рамках административных границ, в которых они были во времена СССР.

