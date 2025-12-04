Путин: Россия предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не воевать
Фото - © Unsplash.com
Президент России Владимир Путин заявил, что страна предлагала Украине вывести ВСУ из Донбасса, тогда не было бы никакого военного противостояния, но киевские власти предпочли воевать, сообщает ТАСС.
«Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость — выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались», — сказал глава государства в интервью телеканалу India Today.
Лидер страны напомнил, что РФ 8 лет не признавала ДНР и ЛНР. Эти республики провозгласили независимость, а Россия старалась наладить взаимоотношения между Украиной и этими территориями.
Потом, по словам президента, Москва поняла, что наладить отношения Киева, Донецка и Луганска невозможно, что республики просто уничтожают, поэтому РФ признала Донбасс, причем в рамках административных границ, в которых они были во времена СССР.
