Путин: рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у Залужного

Президент России Владимир Путин заявил, что по российским данным, рейтинг Владимира Зеленского в два раза ниже, чем у бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщает РИА Новости .

«У него (Владимира Зеленского — ред.) рейтинг, по нашим данным, они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника, это господин Залужный — бывший командующий вооруженными силами Украины», — сказал он в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский не проводит выборы на Украине из-за того, что уровень доверия населения к его политике снизился до 4%. Трамп считает, что, несмотря на еще не завершившийся конфликт, Украине все равно нужны выборы.

Позднее глава британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж высказался за установку временных рамок, когда украинцы должны переизбрать президента.