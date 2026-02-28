Путин провел совещание с Совбезом на тему конституционного строя

28 февраля президент России Владимир Путин в закрытом формате провел совещание с Советом безопасности РФ, в рамках которого заслушал доклад министра юстиции Константина Чуйченко, сообщили в Кремле .

«Уважаемые коллеги, добрый день! У нас сегодня вопросы, касающиеся укрепления основ конституционного строя. И докладчик — министр юстиции Чуйченко Константин Анатольевич. Пожалуйста, давайте начнем работать. Константин Анатольевич, прошу вас», — сказал Путин, после чего началось совещание, но в закрытом для СМИ формате.

В совещании также участвовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Госдумы Вячеслав Володин и вице-председатель Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель президентской администрации Антон Вайно, а также секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу.

Среди присутствующих также были помощник главы государства Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель СВР Сергей Нарышкин.

