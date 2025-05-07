Путин проведет рабочую встречу с Кадыровым 7 мая
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У президента РФ Владимира Путина состоится рабочая встреча с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Она намечена на 7 мая, сообщает газета «Ведомости».
Глава Чечни также примет участие в расширенных составах переговоров с некоторыми зарубежными делегациями.
У Путина 7 мая запланирована личная встреча с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Затем пройдут российско-венесуэльские переговоры. Стороны подпишут договоры о партнерстве и сотрудничестве.
Также у главы государства пройдут переговоры с президентами Кубы Мегелем Дес-Канель Бермудесом, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Конго Сассу-Нгессо.
Накануне Кадыров заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. Он уточнил, что такое решение может принять только президент России и верховный главнокомандующий.