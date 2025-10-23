Путин пошутил про санкции на унитазы

Президент РФ Владимир Путин пошутил про новые санкции Евросоюза, который в том числе запретил поставлять унитазы из ЕС в Россию. По словам главы государства, такое решение «дорого обойдется» европейскому обществу, сообщает ТАСС .

Унитазы понадобятся самой Европе, если она продолжит вести нынешнюю политику в адрес России, отметил Путин.

«Это им дорого обойдется. Они [унитазы] им в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении РФ», — отреагировал президент во время общения с журналистами.

В 19-м пакете санкций Евросоюз запретил поставлять в Россию раковины, унитазы, биде и прочую сантехнику. Также ограничения введены на продажу в РФ цветов, игрушек, товаров двойного назначения, мха и прочего.

