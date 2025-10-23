сегодня в 17:57

ЕС в 19-м пакете ввел санкции на продажу в РФ унитазов и биде

Евросоюз ввел запрет на продажу в Россию унитазов, биде, раковин и иной сантехники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление совета ЕС, выложенном в «Официальном журнале Евросоюза».

Депутаты не объяснили, почему приняли такое решение.

В 19-м пакете Евросоюз ввел ограничения на продажу России большого количества товаров. Среди них детские игрушки, цветы, мхи и иное. Также под санкции попали товары двойного назначения.

Ранее сообщалось, что ЕС ввел ограничения на предоставление туристических услуг в РФ. Такое решение приняли, чтобы уменьшить доход России от поездок в нее туристов из Европы.

