Путин: пора начать обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии

Путин на встрече в МИД РФ поднял вопрос коллективной безопасности в Евразии

Президент России Владимир Путин прибыл в министерство иностранных дел для встречи с главой ведомства Сергеем Лавровым, на которой поднял вопрос общей безопасности на материке Евразия, сообщает РИА Новости .

Глава государства отметил, что уже появилась необходимость начать обсуждение гарантий коллективной безопасности в Евразии.

«Считаем, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двухсторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе», — сказал президент на встрече с Лавровым.

Путин заявил, что к диалогу по вышеуказанному вопросу уже пригласили партнеров по ШОС и БРИКС. Участники заинтересованы, чтобы эта тема получила широкое развитие и в ООН.

Ранее член комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Дмитрий Дениско рассказал, почему россияне заключают контракты с Минобороны. По его словам, главной мотивацией является безопасность страны и защита ее интересов.