Лукашенко ответил на ультиматум Трампа фразой «Путин его не послал, но может»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time прокомментировал ультиматумы американского коллеги Дональда Трампа в адрес России, который давал ей 50 и 10-12 дней на достижение прогресса в украинском урегулировании, угрожая в противном случае усилить давление на Кремль и его партнеров. По словам политика, «так не делается», и глава России Владимир Путин пока «не послал» американского лидера «на …, но может послать», сообщает РБК .

«Так не делается это: я пришел, сказал, 50 дней дал. Слушай, он должен всегда понимать, что его могут послать на …», — сказал Лукашенко, прервавшись после фразы «на».

В ответ журналист Time Саймон Шустер, бравший интервью у политика, сказал: «И так и делает Путин — посылает его». Лукашенко парировал: «Ну, пока не посылает, но может послать».

Президент республики подчеркнул, что Дональду Трампу необходимо «встречаться, разговаривать» с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Так же не делается. Это не Иран — когда взял и сбросил три бомбы, а потом отчитался, что все, больше не буду, давайте, мужики, мириться. Нет, так это не обойдется», — добавил белорусский лидер.

В ходе интервью Александр Лукашенко называл себя «трампистом», отмечая, что является сторонником нынешнего главы США Дональда Трампа, а не его предшественника Джозефа Байдена. Вместе с тем глава Белоруссии заявлял, что действующий хозяин Белого дома ведет себя как «болтун».