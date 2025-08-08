Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time заявил, что считает себя сторонником нынешнего главы США Дональда Трампа, а не его предшественника Джозефа Байдена. По словам белорусского лидера, он — «трампист», сообщает РИА Новости .

«В то же время имейте ввиду, я — трампист, я себя часто [так] называю. Я не сторонник Байдена, и я это говорил, когда Байден был у власти», — рассказал Лукашенко.

В ходе интервью белорусский президент также заявил, что не видит своего сына Николая в большой политике. В связи с этим Александр Лукашенко призвал не называть 20-летнего наследника своим преемником.