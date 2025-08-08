Лукашенко признался, готовит ли 20-летнего сына Николая себе в преемники

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time заявил, что не видит своего 20-летнего сына Николая в большой политике. Глава государства также призвал не называть наследника своим преемником, сообщает ТАСС .

В 2020 году белорусский лидер также говорил, что не готовит сына Николая себе в преемники.

Во время интервью Александр Лукашенко заявил, что готов организовать в Минске переговоры с участием президента России Владимира Путина, а также его американского и украинского коллег Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Тем временем белорусский лидер провел переговоры с главой РФ, сообщил «Пул Первого». Неделей ранее, 1 августа, Путин и Лукашенко также встречались на карельском острове Валаам.