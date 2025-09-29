Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток

Российский президент Владимир Путин 29 сентября подписал закон о денонсации (уведомление одной стороны другой — ред.) Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство наказания. Соответствующий документ появился на официальном сайте опубликования правовых актов .

«Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные Российской Федерацией в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — говорится в документе.

Соответствующий документ Госдума приняла 17 сентября, а Совет Федерации одобрил его 24 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что Госдума денонсировала Европейскую конвенцию против пыток. Ранее Госдума назвала выход России из конвенции против пыток техническим шагом.

