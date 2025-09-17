Госдума денонсировала Европейскую конвенцию против пыток

Депутаты Госдумы единогласно одобрили закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней. Таким образом, документ, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, был принят.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, Совет Европы сам блокировал работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток, не позволяя выбрать нового представителя от Москвы. Он назвал эти обстоятельства дискриминационными, поэтому и было принято решение о денонсации соглашения.

Володин добавил, что перед этим Россия долгое время пыталась построить диалог с Европой, однако ее страны продолжают принимать недружественные решения в отношении Москвы.

Он уточнил, что в стране есть другие законодательные механизмы, которые обеспечивают защиту прав граждан. Это и норма Конституции, и национальное законодательство, и даже целые институты: Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по правам ребенка и т. д.

Ранее Госдума назвала выход России из конвенции против пыток техническим шагом. По словам депутатов, после выхода Москвы из Совета Европы в 2022 году участие в подобных соглашениях утратило смысл.