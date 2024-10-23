Путин поддержал Эрдогана после теракта в Анкаре

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Анкаре. Политики встретились в рамках саммита БРИКС в Казани, сообщат пресс-служба Кремля.

Путин обратился к Эрдогану в начале переговоров в Казани. Перед началом беседы президент РФ выразил слова соболезнования в связи с террористической атакой на здание аэрокосмической корпорации Tusaş в турецкой столице.

«Я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. <…> Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы осуждаем осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они не были мотивированы», — сказал Путин.

При теракте у объекта Tusaş в Анкаре, по предварительным данным, погибли 9 человек. Турецкая пресса писала, что боевики захватывали заложников в атакованном ими здании.