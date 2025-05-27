Путин отметил важность внутренней мобилизации граждан в текущей ситуации

сегодня в 17:13

На заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» президент России Владимир Путин акцентировал внимание на значимости внутренней мобилизации граждан в сложившихся обстоятельствах, сообщает RT .

«Самое главное в ситуации, в которой находимся мы, находится страна, — это внутренняя мобилизация каждого конкретного человека и общества в целом», — отметил глава государства.

Ранее Владимир Путин рассказал, что не считает себя «киборгом».

Также президент заявил о дефиците картофеля в стране.