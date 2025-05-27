Путин отметил важность внутренней мобилизации граждан в текущей ситуации
Владимир Путин: самое главное — это внутренняя мобилизация
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На заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» президент России Владимир Путин акцентировал внимание на значимости внутренней мобилизации граждан в сложившихся обстоятельствах, сообщает RT.
«Самое главное в ситуации, в которой находимся мы, находится страна, — это внутренняя мобилизация каждого конкретного человека и общества в целом», — отметил глава государства.
Ранее Владимир Путин рассказал, что не считает себя «киборгом».
Также президент заявил о дефиците картофеля в стране.