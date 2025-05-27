Владимир Путин рассказал, что не считает себя «киборгом»

Президент РФ Владимир Путин поделился, как один из близких людей назвал его «киборгом». Однако российский лидер не считает такую характеристику комплиментом, сообщает ТАСС .

По словам Путина, фраза от близкого человека «ну ты киборг» не была воспринята им как нечто позитивное. Российский лидер сказал, что это не очень приятно — ощущать себя подобным образом.

Так Путин во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» прокомментировал инициативу разрешить делать предложение выйти замуж через «Госуслуги».

Президент РФ считает, что такое действие необходимо совершать очно.