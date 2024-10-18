Путин объяснил заботой о солдатах желание завершить конфликт на Украине миром

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине. Это, по словам главы государства, объясняется в том числе тем, что Москва думает о своих военных, сообщает ТАСС .

Российский лидер также заявил, что Вооруженные силы РФ становятся не только одними из наиболее высокотехнологичных, но и самых боеспособных войск в мире. По его словам, в этом и состоит «огромная разница» между армиями России и Украины, поскольку Киев получает высокотехнологичное оружие от НАТО.

«НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств», — подчеркивал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.

Глава государства также отметил, что Россия готова продолжать бороться с Североатлантическим альянсом, «и победа будем за нами».