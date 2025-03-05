сегодня в 14:55

Путин: нельзя сбавлять темп в борьбе с коррупцией

Нельзя сбавлять темп в борьбе с разными коррупционными проявлениями. Взяточничество мешает росту экономики страны, заявил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Также коррупция мешает развитию соцсферы, рынка труда. Еще она плохо влияет на инвестклимат и деловую среду.

Помимо этого, Путин призвал сфокусироваться на недопущении воровства бюджетных денег во время выполнения государственного оборонного заказа, реализации национальных проектов и иных проектов развития.

Ранее трое сотрудников «Макфы» были задержаны силовиками. Должностные лица пытались получить взятку в размере 16 млн рублей.