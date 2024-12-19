Путин назвал происходящее с церковью на Украине растерзанием РПЦ

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Путин: на Украине происходит растерзание РПЦ на глазах у всего мира

На территории Украины происходит растерзание РПЦ. В стране игнорируют права верующих людей, однако в мире этого не замечают, сказал российский президент во время пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным», сообщает РИА Новости .

Происходящее с РПЦ на Украине глава государства назвал уникальной вещью. Права человека нарушают грубейшим образом.

«Идет растерзание церкви на глазах у всего мира», — отметил Путин.

По его словам, во всех государствах этот факт игнорируют.

Ранее Путин возмутился работой поисковиков на иностранных медиаплатформах. Он призвал западные компании не использовать интернет для достижения политических целей своих государств.