Путин возмутился работой поисковиков на иностранных медиаплатформах

По словам президента, иностранные медиаплатформы должны избегать жульничества в Сети. А именно: не должны использовать Интернет и злоупотреблять им для достижения политических целей своих правительств.

«Ну вот, в поисковике начинают что-то искать какую-то тему – культура, музыка, а там вместо культуры и музыки вылезают какие-то вещи, которые ни к культуре, ни к музыке не имеют никакого отношения, а являются пропагандой какой-то политической платформы», - сказал Путин.

Или, как отметил глава российского государства, западные медиаплатформы начинают практически изымать из оборота имена российских артистов, блогеров, политических деятелей и так далее.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции - президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.