Путин назвал главную задачу нового министра обороны Белоусова
Фото - © РИА Новости
Президент России Владимир Путин назвал главную задачу нового министра обороны Андрея Белоусова. Глава государства считает, что он раскроет военное ведомство для инноваций, сообщает РБК.
Также Путин добавил, что первые шаги в эту сторону сделал бывший министр обороны Сергей Шойгу. Российский лидер уверен, что Белоусову будет проще работать в этом направлении, потому что он ранее был на должности первого вице-премьера.
Глава государства также объяснял, что назначение Белоусова связано и с ростом расходов на военную составляющую. В текущем году совокупные расходы на оборону и безопасность государства составят около 8,7%.
Польский политолог Михал Садловский заявил, что назначение Белоусова главой российского Минобороны необходимо воспринимать как плохой знак Западу со стороны Москвы. Смена министра обороны в России стала продуманным решением для развития военной промышленности.