Путин назвал блок НАТО откровенным анахронизмом

«В мире сегодня остался лишь один блок, спаянный так называемой обязаловкой, жесткими идеологическими догмами и клише», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что НАТО не только продолжает экспансию в восточной части Европы, но и предпринимает попытки распространить западные подходы на другие пространства мира.

При этом, добавил российский лидер, альянс нарушает свои собственные уставные документы, а это «просто откровенный анахронизм».

Ранее Путин заявил, что сегодня формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, которое «мы знаем из прошлого». По словам главы государства, народы все чаще осознают свои интересы и свою самобытность. Президент подчеркнул, что в новом многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов.