Путин: сегодня формируется совершенно новое мировое устройство

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, которое «мы знаем из прошлого», сообщает пресс-служба Кремля .

Глава РФ выступил на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума. Встреча проходит в Сочи с 4 по 7 ноября. Тема дискуссии этого года связана с понятиями прочного мира, всеобщей безопасности и равных возможностей для развития в XXI веке.

Путин отметил, что клубу «Валдай» уже 20 лет. По его словам, за последние два столетия в мире произошло много насыщенных и важнейших событий исторического характера.

«На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого», — сказал Путин.

Он добавил, что «поднимаются новые державы», а народы все чаще осознают свои интересы и свою самобытность.

Ранее Путин может затронуть тему выборов в США на Валдайском форуме. Это произойдет, если главе государства зададут соответствующий вопрос.