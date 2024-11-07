Песков заявил, что Путин может затронуть тему выборов в США на Валдайском форуме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может затронуть тему выборов в США на Валдайском форуме. По его словам, выступление главы государства будет «интересным и глубоким», сообщает газета «Ведомости» .

Представитель Кремля сказал, что Путин в ходе пленарной сессии форума прямо или косвенно прокомментирует итоги выборов в США, если ему зададут такой вопрос. При этом Песков уточнил, что это не станет главной темой выступления главы государства.

По словам пресс-секретаря президента РФ, выступление на Валдайском форуме обычно носит «концептуальный и мировоззренческий характер». Песков отметил, что и на этот раз оно будет «интересным и глубоким».

Он добавил, что официальные лица РФ на данный момент не контактировали со штабом Дональда Трампа. Пока неизвестно, будет ли Россия как-то фигурировать на инаугурации американца 20 января 2025 года.

Валдайский форум проходит в Сочи с 4 по 7 ноября. Его главной тематикой стало обсуждение прочного мира и всеобщей безопасности.

Ранее Песков заявил, что Путин может пообщаться с Трампом до его ожидаемой инаугурации на пост президента США. Республиканец хотел поговорить с главой России до своего официального возвращения на высший пост.