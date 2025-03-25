Путин назначил Олега Петренко новым послом РФ в государстве Эритрея

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Президент России Владимир Путин назначил Олега Петренко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Эритрее. Указ опубликован на сайте Официального опубликования правовых актов .

Путин подписал документ 25 марта.

15 марта Соединенные Штаты объявили о планах введения «оранжевого» уровня ограничения въезда в страну для граждан Эритреи.

Ранее сообщалось, что в этом государстве вода стоит 2,14 доллара за полтора литра.