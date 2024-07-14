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США вошли в топ-10 стран с самой дорогой питьевой водой, РФ — на 155 месте

Соединенные Штаты Америки стали единственными среди крупнейших экономик, которые вошли в топ-10 государств с самой дорогой питьевой водой, РФ в списке занимает 155-е место, сообщает РИА Новости .

В США за 1,5 л питьевой воды надо заплатить 2,19 доллара. Такая высокая стоимость товара определила страну на восьмое место рейтинга. Но это почти в три раза меньше, чем у лидера списка — Монако, там указанный объем воды стоит 5,8 доллара.

Также в топ вошли страны Карибского бассейна и Африки: Антигуа и Барбуда (2,59 доллара за 1,5 л), Центральная Африканская Республика (2,49 доллара), Барбадос (2,48 доллара), Багамы (2,41 доллара), Коста-Рика (2,35 доллара), Гренада (2,26 доллара) и Эритрея (2,14 доллара).

На десятом месте топа располагается Исландия, там 1,5 л воды можно купить в среднем за 2,04 доллара.

Всего в мире в 77 государствах 1,5 л питьевой воды стоит свыше 1 доллара.

РФ в данном списке находится на 155-м месте (55 центов). Аналогичная цена на указанный товар отмечается в Китае и Белоруссии.