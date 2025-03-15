США могут серьезно ужесточить правила въезда россиянам и белорусам

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует пересмотреть правила въезда для граждан 43 стран. В рамках новой классификации США могут отнести Россию и Белоруссию к «оранжевой» группе стран, серьезно ужесточив правила въезда, сообщает РБК со ссылкой на The New York Times.

Для государств, попавших в данную категорию, предусматриваются серьезные ограничения на получение виз. Издание ранее публиковало систему классификации, разделяющую страны на три группы: «красную», «оранжевую» и «желтую». Наиболее строгие меры предполагаются для стран «красной» категории, куда Россия и Белоруссия не попали.

Когда ограничения вступят в силу, то въезд в США будет доступен только для «состоятельных деловых путешественников» из России и Белоруссии, в то время как туристические и иммиграционные визы будут недоступны.

Новые визовые ограничения могут коснуться 21 страны. Граждане Афганистана, Бутана, Венесуэлы, Ирана, Кубы, КНДР, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена рискуют полностью утратить возможность путешествовать в США.

Как сообщает NYT, для России и Белоруссии, вероятно, будет введен «оранжевый» уровень ограничений. Аналогичные меры коснутся Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне, Южного Судана и Туркмении, где выдача американских виз может быть существенно сокращена.