сегодня в 19:43

Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером

Российский лидер Владимир Путин начал запланированную в Москве встречу со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффоми и зятем Дональда Трамп Джаредом Кушнером, сообщает пресс-служба Кремля.

С российской стороны во встрече участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании «Affinity Partners» Джаред Кушнер. Спецпосланник президента США считается одним из ключевых участников переговорного процесса по украинскому кризису.

Ранее сообщалось, что утром 2 декабря вблизи Кремля перекрыли дороги, из-за этого на ближайших улицах образовался автомобильный затор. По неофициальной информации, движение в центре Москвы могли скорректировать из-за визита Уиткоффа.

