Путин: изменений в руководстве Генштаба нет и не планируется
Глава государства Владимир Путин заявил, что руководство Генштаба РФ остается прежним, изменений там сейчас не планируется. Об этом сообщает ТАСС.
Президент провел встречу с командующими войсками военных округов страны.
Путин напомнил о переходе Сергея Шойгу из Минобороны в Совбез, а также о назначении министром обороны РФ Андрея Белоусова.
«Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется», — подчеркнул глава государства.
По его словам, он хочет, чтобы данная позиция была «всем понятна».
Ранее Путин утвердил новый состав правительства страны. Указом были назначены вице-премьеры, министры, главы различных служб.