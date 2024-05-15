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Путин: изменений в руководстве Генштаба нет и не планируется

Глава государства Владимир Путин заявил, что руководство Генштаба РФ остается прежним, изменений там сейчас не планируется. Об этом сообщает ТАСС .

Президент провел встречу с командующими войсками военных округов страны.

Путин напомнил о переходе Сергея Шойгу из Минобороны в Совбез, а также о назначении министром обороны РФ Андрея Белоусова.

«Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется», — подчеркнул глава государства.

По его словам, он хочет, чтобы данная позиция была «всем понятна».

Ранее Путин утвердил новый состав правительства страны. Указом были назначены вице-премьеры, министры, главы различных служб.