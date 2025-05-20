Путин и Трамп поговорили по телефону: как Европа отреагировала на диалог

19 мая 2025 года президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в третий раз с начала года обсудили ключевые международные вопросы по телефону — как западные СМИ отреагировали на беседу, сообщает Общественное Телевидение России .

Как сообщают источники Financial Times, после разговора американский лидер проинформировал глав европейских государств и Украины о содержании переговоров, что вызвало неоднозначную реакцию.

Европейские политики, по данным издания, были шокированы отсутствием в диалоге угроз новых санкций или ультиматумов в адрес России. Эксперт по вопросам безопасности Карло Масала в интервью Die Welt отметил, что ЕС ошибся, введя новые ограничительные меры против Москвы в ожидании поддержки со стороны Вашингтона.

«Когда США изменили свою позицию, Европа оказалась в неловком положении», — констатировал специалист.

На своей платформе Truth Social Трамп охарактеризовал атмосферу беседы как позитивную. Он сообщил, что стороны договорились о скором начале переговоров между Россией и Украиной по вопросу прекращения огня. Американский президент также выразил уверенность в перспективах торгового сотрудничества между Москвой и Вашингтоном после завершения конфликта, отметив «колоссальный потенциал» российской экономики.

Это уже третий контакт лидеров с момента вступления Трампа в должность в январе 2025 года. Предыдущие переговоры 12 февраля и 18 марта заложили основу для текущих договоренностей, включая временное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

Сложившаяся ситуация, по мнению аналитиков, демонстрирует смещение центра принятия решений по украинскому вопросу в сторону прямого диалога между Москвой и Вашингтоном, что вызывает явное беспокойство у европейских союзников США. Отсутствие согласованной позиции Запада может существенно повлиять на дальнейшее развитие событий вокруг урегулирования конфликта.