Путин и Орбан будут обсуждать ситуацию с решением вопроса по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведут переговоры, на которых обсудят решение вопроса по Украине, сообщает SHOT .

Также в переговорах примут участие помощники президента РФ Владимир Мединский и Юрий Ушаков, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву, что подтвердил его пресс-секретарь. Борт из Венгрии приземлился в аэропорту Внуково. Орбан встретится с Путиным. Отмечается, что его цель — миротворческая миссия.

Орбан уже встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, предложив ему возможность прекратить огонь и сесть за стол переговоров с РФ об урегулировании конфликта. Украинская власть отказалась от этого предложения.