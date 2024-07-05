Премьер Венгрии Виктор Орбан прилетел с визитом в Москву
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Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши подтвердил информацию о прибытии политика в Москву, сообщает ТАСС.
В Сети появилась информация, что борт из Венгрии приземлился в аэропорту Внуково на фоне слухов о прибытии Орбана в Россию. Пресс-секретарь подтвердил эту новость.
Хаваши отметил, что Орбан приехал в столицу России с миротворческой миссией. Он заявил, что глава венгерского правительства встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее Орбан посетил Киев и предложил украинским властям рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы начать переговоры с РФ об урегулировании вооруженного конфликта. Он уточнил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского ответы на озвученные предложения.