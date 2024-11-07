Путин: Европе не хватает мозгов

Решения в Европе принимают оторванные от реальности политики, Европе не хватает мозгов, заявил президент России Владимир Путин на дискуссионной площадке «Валдай».

Решения в сфере экономики в Европе принимаются политиками, которые к реальной экономике не имеют никакого отношения, сказал глава государства.

«Не хочу никого обижать. Прозвучит, конечно, не очень хорошо, но при вопросе экспертам, чего не хватает Европе, звучит ответ: мозгов не хватает», — отметил российский лидер.

Ранее Путин высказался за мирные переговоры с Украиной.